Проекты редевелопмента занимают треть всех новостроек в Москве

Как стало известно журналистам, в ближайшие пару лет число реконструированных новостроек в Москве может достигнуть 50% от всех представленных зданий, которые находятся в высокой ценовой категории.

На данный момент времени около 30% новостроек в столице России приходятся на проекты реконструкции. Данную информацию сообщают аналитики международной консалтинговой компании Savills. Сейчас на рынке представлено 19 проектов редевелопмента, которые запроектировали в общей сложности свыше одной тысячи квартир. В продаже находится около половины объектов. Из этого следует, что каждая пятая товарная единица реализации расположена в проекте редевелопмента.

Также стоит отметить тот факт, что инвесторам было предложено разобраться со школами и детскими садами у новостроек, вице-губернатор Петербурга поручил разработать схему строительства социальных объектов на территории программы реновации. Заседание по этому вопросу прошло в Смольном 28 ноября. Дело в том, что городской бюджет не может оплатить строительство всех данного рода объектов, и участие застройщика просто необходимо.