ВТБ назвал сведения о выдаче кредита ЦАР в $12млрд операционной ошибкой

Банк ВТБ сообщил о том, что сведения о непогашенном кредите Центральной африканской республики в $12 млрд, являются всего лишь операционной ошибкой.

О кредите, якобы выданном ЦАР, сообщил 27 ноября Центробанк. В доклад о квартальном отчёте ВТБ, который опубликовал ЦБР, включена таблица с перечислением всех финансовых требований банка в отношении десятка стран. В ВТБ заявили, что выдачу кредита африканской республике на сумму, которая практически в несколько раз превышает годовой ВВП страны, не производили. По словам банка, скорее всего, во время составления отчёта сотрудники допустили ошибку в кодировании.

Анже Максим Казагуй, представляющий правительство ЦАР, также прокомментировал данное сообщение о кредите, назвав данные отчёта неубедительными. Во-первых, потому что указанная сумма значительно превышает долговую нагрузку страны. Во-вторых, ЦАР, как член Международного валютного фонда, обязана была бы согласовать с ним подобную операцию. Каким образом столь огромная сумма осталась в отчёте незамеченной, а также кто виноват в ошибке, в банке не сообщает.