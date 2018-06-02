Зампред РФ Дмитрий Козак заявил о цели сохранить независимых нефтетрейдеров

Во вторник состоялось совещание вице-премьера РФ Дмитрия Козака с представителями нефтетрейдеров и независимых сетей АЗС.

В ходе встречи было принято решение о создании рабочей группы при Министерстве энергетики, в состав которой войдут все ключевые объединения независимых АЗС, ВИНК и трейдеров с целью создания и внедрения мероприятий для развития и оптимизации розничного рынка нефтепродуктов.

Пресс-секретарь зампреда Илья Джус сообщил о важности сохранения работы честных трейдеров как одного из системообразующих институтов рынка нефтепродукции. Он также добавил, что в правительстве позитивно отреагировали на предложение ключевых трейдеров о прекращении продажи топлива с базисов НПЗ.

Источник, присутствовавший на встрече, сообщил «Интерфаксу», что представители независимых АЗС и трейдеров положительно оценивают вероятность лицензирования экспорта нефти и её производных продуктов для гарантированного наполнения внутреннего рынка.

С августа этого года цены на нефтепродукты показывали непрерывный рост, при этом в среднем по России розничные цены оставались на стабильном уровне и их поднятие фиксировалось лишь в нескольких регионах России.

Узнав о планах правительства повысить акцизы с 1 января 2019 года — все производители стали сообщать о невозможности удерживать цены на топливо.

Также зампред поручил ФАС, Роспотребнадзору и Росстандарту обеспечить качественный контроль за добросовестностью работы независимых АЗС. Также начиная с конца декабря Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики проверит независимые сети заправочных станция на предмет монополизации на региональных рынках.