В кошельке Copay нашли лазейку для хакеров

Как было отмечено, в кошельке Copay была обнаружена уязвимость. Разработчики попросили пользователей не открывать старую версию приложения, а вместо этого скачать новую и перевести свои деньги в другой кошелек.

Это связано с тем, что у хакеров появилась лазейка, через которую они могут воровать приватные ключи пользователей. В компании подтвердили наличие данной проблемы и в скором времени исправили уязвимость в новой версии приложения.

Также стоит отметить тот факт, что американский штат Огайо разрешит компаниям платить налоги в биткоинах, он может стать первым в этой практике. С этой недели компании в Огайо смогут зайти на сайт OhioCrypto.com и зарегистрироваться для того, чтобы оплачивать налоги с помощью биткоинов. В дальнейшем такая инициатива станет доступной и для индивидуальных заявителей. Автором данной идеи является казначей штата Джош Мандел. Он сообщает о том, что начал проявлять интерес к биткоину несколько лет назад. Заявители должны будут переводить свои налоговые платежи через сервис BitPay, который затем конвертирует биткоины в доллары. Многие фирмы проявили заинтересованность в отношении данного нововведения.

Необходимо сказать и о том, что биткоин значительно упал в цен, что вызвало панику на криптобиржах. Биткойн за последние 10 дней обвалился с котировок более 6 тыс. долларов и закрепился ниже 4 тыс. Минимальная стоимость составила меньше 3,6 тысяч долларов.