Котюков: профобразование и наука должны соответствовать запросам бизнеса

Министр науки и высшего образования РФ сказал о том, что профессиональное образование и наука должны работать на запросы бизнеса, сейчас эта задача является основной.

Сейчас разрабатывается единая государственная программа, которая объединяет в себе высшее профобразование и технический корпус. Важной задачей для России на данный момент является приближение потенциала российской науки к запросам индустриальных партнеров, поскольку на данный момент бизнес не слишком заинтересован в фундаментальных исследованиях, а именно он может стать главным источником доходов для дальнейшего развития. Россия занимает четвертое место в мире по количеству занятых в науке людей.

Также стоит отметить тот факт, что Минобрнауки планирует обновить научный флот и создать новые корабли для проведения морских исследований. По словам министра, развитие в данном направлении поможет открыть значительные резервы экономического потенциала России.

Котюков назвал слабые стороны российской науки. Он отметил, что одной из значимых проблем в области науки является финансирование. Вдобавок к этому он отметил, что нужно развивать кадровую составляющую.