Костин: глобальных санкций не будет, а незначительные банкам РФ по силам

Как было отмечено, глава ВТБ Андрей Костин рассказал о том, что не ждет тотальных санкций против России вслед за Ираном, а менее глобальные не предвещают опасности.

Он заявил, что 500 российских банков смогут справиться с любыми санкциями, которые не задействованы в нефтяной области. На данный момент времени власти Соединенных Штатов разрабатывают новый пакет санкций против России, которые связаны с законом о химическом и бактериологическом оружии.

Также стоит отметить тот факт, что Костин призвал россиян мыслить в национальной валюте и перестать смотреть на доллар. Он сказал, что необходимо создавать такие условия, чтобы россияне жили рублём. По мнению главы банка, колебание доллара не должно волновать население, если оно не приводит к серьезным изменениям в стоимости набора продуктов. Он напомнил и о том, что сейчас ставки по валютным вкладам в банках растут.

Известно, что Костин посоветовал властям серьезно задуматься о качестве корпоративного управления на микроуровне. Это связано с тем, что на фоне санкций многие компании стали обращаться за государственной поддержкой, тем самым прикрывая неэффективность своей работы. Главной проблемой остается то, что в России очень плохо развиты административные институты, поэтому правительство стремится управлять процессами в стране вручную.