Счетная палата осуществит проверку Роскосмоса с целью выявления нарушений в 2019 году

Журналисты получили информацию о том, что Счетная палата может проверить Роскосмос в течение следующего года. Не так давно с данной просьбой в ведомство обратился глава госкорпорации.

Данная информация была сообщена в пресс-службе Счетной палаты. Сейчас проходит ряд проверок, которые были запланированы на этот год. Запрос главы Роскосмоса рассматривается, в декабре должен быть утвержден.

Также стоит отметить тот факт, что Роскосмос является одним из самых главных нарушителей в сфере экономики. Руководитель СП озвучит, что в государственной организации неправильно совершаются закупки техники, завышаются цены. Был выявлен 151 факт нарушений в работе. Эти данные касаются 2017 года. Результаты работы новой администрации Роскосмоса за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года.

"Роскосмос" вывел из орбитальной группировки один из спутников "Ресурс-П". Такое решение было принято по результатам анализа. Ранее было сообщено о выходе из строя двух спутников "Ресурс-П". По имеющимся данным, они не используются с 2017 года.