Совет директоров Mitsubishi единогласно выступил за увольнение Карлоса Гона

Совет директоров автоконцерна Mitsubishi принял единогласное решение об отставке Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Несмотря на отставку, за Гоном сохранили место в совете директоров компании. В официальном сообщении Mitsubishi говорится, что Карлос Гон был смещен со своей должности в связи с «утратой доверия».

Напомним, что на прошлой неделе Карлос Гон был арестован японской полицией в Токио по обвинению в многолетнем сокрытии реального уровня доходов, полученных за время пребывания на посту председателя совета директоров Nissan. Общая сумма «неучтенных» денег составляет 71 миллион долларов. Из-за этого скандала Гон был также уволен с поста председателя совета директоров Nissan. Вместе с ним своей должности лишился и представительный директор компании Грэг Келли.

Освободившийся пост главы совета директоров компании займет главный исполнительный директор Mitsubishi Осаму Масуко. Он в свою очередь уже выразил уверенность, что альянс Nissan-Mitsubishi-Renault будет продолжать успешно работать, несмотря ни на что. Также он объявил, что будет создан специальный комитет, который будет отвечать за расчет выплат высшему руководству компании.

Отметим, что этот скандал спровоцировал падение акций компании на 12%.

25 ноября в японских СМИ появилась информация о том, что Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес, а его защита ссылается на незнание топ-менеджером требований о декларации доходов.

Напомним, что Карлос Гон стал известен после того, как смог вывести Nissan из тяжелейшего кризиса. Несмотря на то, что он работает в Японии, Гон является гражданином Бразилии (по праву рождения), Франции и Ливана. В 2012 году он стал самым высокооплачиваемым управленцем в Японии, заработав с марта 2011 до марта 2012 года 12,5 миллионов долларов. Помимо этой сумы он также получил 9 миллионов евро за работу во французской компании Renault.

Mitsubishi Motors Corporation — японская автомобилестроительная компания, главный офис которой расположен в Токио. В фирме работает более 35 тысяч сотрудников. Годовая чистая прибыль Mitsubishi составляет порядка одного миллиарда долларов.