В "Роскосмосе" прокомментировали обвинения в миллиардном воровстве

Ранее руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что государственная корпорация нерационально распоряжается бюджетными средствами, что, по сути, является их кражей.

Депутат рассказал о нарушениях в эфире одного из российских каналов национального телевещания. Тогда же он заявил, что "Роскосмос" лидирует в списке рекордсменов по нарушениям, связанным с финансированием. В беседе с ведущим он отметил, что руководство крупной компании часто производило закупки по неправильным схемам, завышало цены, а также через документацию перечисляло деньги на объекты, работа над которыми на самом деле не ведется или они простаивают. По его словам, это миллиардное воровство.

Обвинение является довольно серьезным, поэтому его решили прокомментировать в самой корпорации. Сотрудники ее пресс-службы заявили, что Кудрин обнародовал данные за прошедший год, а свежих не предоставил. Тем не менее, на сегодняшний день в "Роскосмосе" обновили администрацию, так что результаты будут иметь уже совершенно другой характер. Новые отчеты опубликуют в конце декабря текущего года.