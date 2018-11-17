Стоимость биткоина продолжает стремительно падать

Курс биткоина, который являлся ранее самой популярной криптовалютой, в 2:44 по московскому времени снизился до отметки в $3884, а чуть позже, по предоставленным Коин Деск данным, достиг отметки $3666. При том, что за неделю до этого стоимость криптовалюты составляла $4951. Таким образом, в течение недели валюта имела нисходящий тренд и убавила в стоимости в среднем 10%.

Александр Китченко, который является экспертом по криптовалютам, ранее заявлял, что подобное снижение стоимости биткоина можно объяснить разделением биткоина Cash, являющегося одним из главных его конкурентов, и желанием многих, торгующих на финансовых рынках, получить «богатство из воздуха». Также некоторые специалисты связывают происходящее с введением в нескольких странах ограничений на майнинг, суть которого заключается в решение различных математических вычислительных задач множеством не соединённых между собой компьютеров, вследствие чего и создаются биткоины.

Биткоин является первой криптовалютой, созданной около десяти лет назад. Его популярность неожиданно возросла в 2013 году, подняв с планки $2 до $1100. Активный рост валюта получила в 2017 году, когда его стоимость превышала $20000.