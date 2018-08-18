Подтянули животики: мировой экономике грозит значительный дефицит нефти

Сегодня, 22:04 \\ Экономика

Как стало известно, проблема дефицита нефти на данный момент стала очень актуальной, мир находится в затруднительном положении. Правительство России заложило в долгосрочные прогнозы нефтяные расценки на уровне 50-55 долларов за баррель.

Но имеются сведения, что в середине следующего десятилетия топливо подорожает. Это связано с тем, что из-за снижения цен в последние пять лет были сокращены вложения в разведку новых месторождений. Поскольку затраты будут расти, поиском новых источников нефти займутся только крупнейшие мировые компании, которые имеют такую финансовую возможность.

Также стоит отметить тот факт, что Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой. К тому же он обратил внимание на снижение уровня инфляции в США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Напомним, что ранее правительство Америки ввели санкции на экспорт иранской нефти, дав разрешение только восьми странам покупать у Ирана нефть в течение 180 дней.

Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год. Он отметил, что с национальной валютой России не произойдет серьезных изменений в том случае, если на РФ не наложат новых сильных санкций. Похожий прогноз также был озвучен и в отношении цен на нефть. Он сделал акцент, что в финансовых организациях несколько разные прогнозы, но они не сильно различаются между собой.

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Автор - Алевтина Сергеева
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