Подготовка к зимовке: крупнейшие банки запасаются рублями

Как стало известно журналистам, крупнейшие российские банки впрок запасаются рублями, вкладчиков ждет предпраздничный рост ставок депозитов.

Доходность рублевых вкладов для населения повысили от 15 до 30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения. Одни из них увеличили ставки стандартных депозитов, а другие временно ввели сезонные вклады с рекордными для себя ставками. К ним относятся такие банки как ВТБ, Райффайзенбанк и другие. Сбербанк поднял максимальную ставку розничных вкладов всего на два дня.

Также стоит отметить тот факт, что ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку "Российский капитал" Это связано с тем, что кредитная организация просит докапитализировать ее на 22,9 миллиарда рублей. Соответствующие изменения внесены в план оздоровления банка. К тому же в обновленном плане предусмотрено присоединение к "Российскому капиталу" "Социнвестбанка", для которого банк в настоящее время является инвестором.

Сбербанк заблокирует клиентам все карты Visa и MasterCard, в результате чего ими окажется невозможно пользоваться не только на российской территории, но и за ее пределами. Это связано с тем, что банк ранее уже попадал под антироссийские санкции США. Сейчас правительство Америки рассматривает законопроект, суть которого заключается в том, чтобы запретить ему и еще нескольким государственным банкам на территории РФ работать с долларами.