Кудрин оценил, во сколько обойдётся России борьба с нищетой

Сегодня, 19:01 \\ Экономика

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что в России необходимо принимать меры по борьбе с бедностью и нищетой. Об этом он заявил в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Кудрин сообщил, что в стране есть возможность существенно сократить число граждан, живущих в нищете. Однако вместо этого в России увеличивается это число – за последние шесть лет бедных граждан стало на 3 млн. больше. В настоящий момент примерно 20 млн. россиян проживают в нищете. На вопрос, можно ли остановить этот процесс, Кудрин ответил, что надеется на перелом в этом году. Также он отметил необходимость создания новых программ, таких, как повышение размера МРОТ.

Кроме того, Кудрин напомнил о таких мерах, как материнский капитал и специальное пособие для семей, в которых родился первый ребёнок. По мнению главы Счётной палаты, в регионах с высоким процентом бедных, следует предлагать людям работу по невысоким ставкам, чтобы они чем-то занимались, а не получали пособие по безработице, сидя при этом дома. Подобные социальные контракты обойдутся государству в 10 млрд. рублей в год.

Ранее Кудрин назвал «позором» существование бедности в России, которую стыдно иметь при таком уровне доходов ВВП на душу населения.

Согласно исследованию РАНХиГС, каждый пятый россиянин (22% населения) живёт в условиях тотальной экономии.

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Автор - Елена Андреева
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