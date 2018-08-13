В. Ефимов: Изменения в налоговом законодательстве столицы призваны простимулировать инвесторов

Изменения в ряд законов, регулирующих взимание налога на имущество с организаций и физических лиц в Москве, приняли депутаты Мосгордумы на заседании 21 ноября.

С 1 января 2019 года изменится взимание налога на имущество с частных образовательных учреждений – школ и детских садов, инвестировавших средства в строительство или реконструкцию зданий.

Освобождаются от уплаты налога общественные организации, занимающиеся подготовкой паралимпийцев.

Для организаций, в которых работают инвалиды, льгота будет распространяться только на рабочие места инвалидов и не будет применяться относительно помещений, сдаваемых в аренду.

Произошли изменения и для физических лиц. В соответствие с изменениями владельцы гаражей и машино-мест будут облагаться по единой ставке 0,1% вне зависимости от площади и места расположения объекта.

Для социально незащищенных слоев населения в законе «О земельном налоге» предусмотрен налоговый вычет в 1 миллион рублей в дополнение к налоговому вычету в размере шести соток, установленному и применяемому на федеральном уровне.







