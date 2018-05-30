Попытка вторая: крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию

Сегодня, 15:26 \\ Экономика

Как стало известно, крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию, открыв офис на территории ДФО. Корейцы намерены в дальнейшем расширить свои возможности в России, активизировав европейские финансовые услуги.

По имеющимся данным, директор корейского банка не так давно побывал во Владивостоке, где принял личное участие в открытии офиса. Отмечается, что в 2008 году банк уже открывал свой офис в Москве, но в связи с кризисом его закрыли через несколько лет. Банк планирует сделать Россию своим плацдармом, после чего станет расширяться и в Европе.

Также стоит отметить тот факт, что заместитель министра по развитию Дальнего Востока выказался в отношении улучшения экономики России. Он отмечает, что необходимо создать экономический треугольник, в котором примут участие Дальний Восток России, а также Южная и Северная Кореи. По его мнению, ситуация на Корейском полуострове является ключевым фактором привлечения инвестиций в регион. Начинать совместную работу необходимо с реализации незначительных проектов в таких отраслях как сельское хозяйство, медицина и туризм.

Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы, экономисты центра ожидают рост ВВП в течение трех лет на уровне 1,6–1,9%. Как отмечается, негативное влияние в значительной степени окажут снижение цен на нефть и замедление роста экспорта.

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Автор - Алевтина Сергеева
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