"Нафтогаз" отобрал у "Газпрома" ещё 3,8 млн долларов в качестве пени

Украинская компания использовала переплату оппонента по Стокгольмскому арбитражу для частичного погашения его долгов. Об этом в пятницу сообщили представители отдела корпоративных коммуникаций.

Как оказалось, "Газпром" переплатил за газовый транзит в октябре 3,8 миллиона долларов. "Нафтогаз" успешно отобрал эти деньги и погасил пеню. Её российскому предприятию начисляют по решению арбитража, принятому 28 февраля 2018 года в рамках спора о транзитном контракте.

Ещё раньше "Нафтогаз" провернул похожую операцию по результатам переплаты за август и сентябрь. Общая сумма достигла 18,3 миллиона долларов, которые тоже пошли в счет задолженности. Всего же, как определил суд в Стокгольме, "Газпром" обязана выплатить Украине 2,56 миллиардов долларов.