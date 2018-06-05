"Нафтогаз" отобрал у "Газпрома" ещё 3,8 млн долларов в качестве пени

Сегодня, 20:02 \\ Экономика

Украинская компания использовала переплату оппонента по Стокгольмскому арбитражу для частичного погашения его долгов. Об этом в пятницу сообщили представители отдела корпоративных коммуникаций.

 Как оказалось, "Газпром" переплатил за газовый транзит в октябре 3,8 миллиона долларов. "Нафтогаз" успешно отобрал эти деньги и погасил пеню. Её российскому предприятию начисляют по решению арбитража, принятому 28 февраля 2018 года в рамках спора о транзитном контракте.

Ещё раньше "Нафтогаз" провернул похожую операцию по результатам переплаты за август и сентябрь. Общая сумма достигла 18,3 миллиона долларов, которые тоже пошли в счет задолженности. Всего же, как определил суд в Стокгольме, "Газпром" обязана выплатить Украине 2,56 миллиардов долларов.

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Автор - Александр Лубяной
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