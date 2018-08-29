Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как Москва готовится к Форуму профессионалов туриндустрии

Сегодня, 03:10 \\ Экономика

Дискуссии, мастер-классы, лекции, обсуждения и презентации ведущих в туристической отрасли экспертов – в программе Форума профессионалов туриндустрии.

Как сообщает сайт «Турпром», Форум профессионалов туристической индустрии состоится 4-5 декабря 2018 года в отеле Moscow Marriott Royal Aurora. Специалисты обсудят, как проходящие в Москве события влияют на приток инвестиций в регион, рассмотрят варианты по развитию различных видов туризма в столице. «Современная Москва – это интересное туристическое направление. За последние годы мы добились ощутимых результатов», - отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Вице-мэр подчеркнула, что, несмотря на это, профессионалам туриндустрии важно делиться опытом, анализировать лучшие российские и мировые практики.



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