Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как Москва готовится к Форуму профессионалов туриндустрии

Дискуссии, мастер-классы, лекции, обсуждения и презентации ведущих в туристической отрасли экспертов – в программе Форума профессионалов туриндустрии.

Как сообщает сайт «Турпром», Форум профессионалов туристической индустрии состоится 4-5 декабря 2018 года в отеле Moscow Marriott Royal Aurora. Специалисты обсудят, как проходящие в Москве события влияют на приток инвестиций в регион, рассмотрят варианты по развитию различных видов туризма в столице. «Современная Москва – это интересное туристическое направление. За последние годы мы добились ощутимых результатов», - отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Вице-мэр подчеркнула, что, несмотря на это, профессионалам туриндустрии важно делиться опытом, анализировать лучшие российские и мировые практики.











