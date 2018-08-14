Теперь и мигрантам хватит: число новостроек в США значительно выросло

Как стало известно журналистам, число новостроек в США в октябре выросло на 1 5% по сравнению с показателями сентября.

В денежном эквиваленте это составило около 1 228 миллиона, сообщает Министерство торговли страны. Показатель количества новостроек отражает количество тех домов, строительство которых уже было начато. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность данного показателя к уровню процентных ставок в стране.

Также стоит отметить тот факт, что Кремль считает письмо сенаторов США вмешательством в выборы главы Интерпола. По словам пресс-секретаря президента РФ, данные действия с американской стороны можно рассматривать как давление. Американские сенаторы уже выступали однажды с заявлением, в котором требовали ограничить права России в отношении Интерпола.

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе таких социальных сетей как facebook и instagram. По официальным данным, половина пользователей жаловалась на проблемы с загрузкой новостной ленты, а также на невозможность зайти в свой аккаунт. Наибольшее количество жалоб поступило с территории США и стран Европейского Союза.