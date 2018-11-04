Владимир Ефимов: «Портал поставщиков Москвы готов к серьёзному масштабированию

Технические возможности «Портала поставщиков» способны решить вопросы безбумажной технологии заключения сделок в электронном виде и привлекать для закупок малого объёма как можно большее количество представителей малого бизнеса.

Об этом шла речь на встрече с представителями регионов, более 30-ти субъектам РФ предложили присоединиться к экосистеме электронных закупок с помощью «Портала поставщиков». Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов отметил, что, начав работу в 2013 году, «Портал поставщиков» доказал свою эффективность и готов к серьёзному масштабированию: «Запрос на это есть и у регионов, с которыми портал начал активную интеграцию», – сказал Владимир Ефимов. Технические возможности для регионов предоставляются бесплатно, и более 20-ти субъектов уже присоединились к пользователям портала.







