Скупаем масштабно яд, но не сейчас: онлайн-продажи спиртного в России могут начаться позже

Вчера, 23:01 \\ Экономика

Как стало известно, онлайн-продаж спиртных напитков в России может быть отложено. Правительством РФ пока не принято решение, которое предусматривает снятие ограничения на розничную продажу алкоголя в интернете.

Руководство страны сообщает, что прежде, чем принять законопроект, необходимо согласовать нормативные акты, без них принятие не возможно. Ранее было отмечено, что легализация спиртных напитков через интернет может начаться уже с 2019 года.

Также стоит сделать акцент на том, что в Минпромторге опасаются значительных изменений на независимых АЗС. Это связано с повышением цен на рынке нефтяной продукции. При этом, как отмечается, таких проблем не должно возникнуть у сетевых АЗС, которые получают продукцию напрямую от российских нефтяных компаний. Для того, чтобы решить проблему качеством топлива на независимых АЗС, правительство вело оборотные штрафы. Власти контролируют и химический состав, и недолив топлива покупателям. В Минпромторге раскрыли условия заключения договоров в автопроме. В планах имеется подписание ряда специнвестконтрактов с Hyundai, "Группой ГАЗ", BMW. Данную информацию также подтвердил и вице-премьер России.

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Автор - Алевтина Сергеева
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