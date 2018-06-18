Нету денег на проценты: Крым просит наладить прямые поставки топлива

Как стало известно СМИ, Крым просит наладить прямые поставки топлива, без посредников. Ежемесячно республика расходует около 40 тысяч тонн дизеля и светлых нефтепродуктов.

Подобное решение было принято для того, чтобы избежать очередного дефицита горюче-смазочных материалов в Крыму. Как отмечают власти Края, правительство всеми возможными способами пытается найти партнера, который мог бы поставлять на территорию региона нефтепродукты без посредников.

Расходы бюджета Крыма превысили отметку в 115 млрд рублей. Основным направлением бюджетных средств являются расходы на социальное обеспечение. Второй большой блок расходов это национальная экономика, поскольку бюджетные средства направляются на развитие сельского и дорожного хозяйства, а также промышленности, и многое другое. Российское министерство финансов Крыма сделало отчет о том, что разрабатывает главные направление бюджетной политики Крыма на 2019-2021 годы.

Также стоит отметить и тот факт, что в Крымский Минтранс пришел уже седьмой руководитель. Главной причиной постоянных смен руководства остается то, что это сфера является наиболее плодотворной для развития коррупции.