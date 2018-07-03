Всем - поровну: «Коммунисты России» ратуют за равные требования к букмекерам

Как отмечается, «Коммунисты России» просят уравнять требования к букмекерам, необходимо устранить пробел в теме лицензирования букмекерских компаний.

Подобные меры необходимы для того, чтобы на рынке не осталось игроков без банковских гарантий и с низкими чистыми активами. Насущной проблемой является то, что часть компаний в стране работает без особых обязательств, несмотря на то, что от этого зависит безопасность клиентов.

Также стоит отметить, что в Приморье завершается прием документов от кандидатов на пост главы края. После проверки всех необходимых документов избирком будет принимать решение о регистрации или об отказе в участии в выборах. Ранее о желании принять участие в краевой избирком известили 22 человека. Среди них 12 самовыдвиженцев, в том числе действующий врио губернатора Олег Кожемяко.

В Госдуме проголосовали за смягчение наказания за лайки и репосты, статья об экстремизме будет отредактирована. Нужно отметить, что в измененном варианте появился пункт, согласно которому, уголовно наказуемыми будут считаться деяния, только если они были совершены после совершения аналогичного правонарушения в течение прошедшего года.