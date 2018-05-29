Бюджет Евросоюза: будет строиться газопровод между Болгарией и Грецией

Как отмечается, газопровод между Болгарией и Грецией построят на деньги Евросоюза, расходы составят около 240 миллионов евро.

Европейская комиссия одобрила финансирование данного проекта. Строительство этого газопровода, как отмечают в комиссии, должно повысить трнзитные возможности Болгарии. К тому же уже стоял вопрос о необходимости поставок американского газа в Болгарию через Грецию.

Также стоит отметить, что в Германии объяснили необходимость создания единой армии Евросоюза. По мнению руководства Германии, единая армия Союза нужна для того, чтобы иметь возможность отстаивать вои интересы в случае кризисов, хотя единая армия ЕС не воспринимается в качестве конкурента силам НАТО.

В то же время экс-канцлер Германии сравнил торговую политику США с оккупацией, такого же мнения придерживается действующее правительство страны. Многие полагают, что в Европе начинается процесс «суверенизации», поскольку пути Америки и ЕС расходятся. Как замечает Тереза Мэй, предстоящая неделя станет очень важной для дальнейшей судьбы британского королевства. Это связано с переговорами в отношении условий Brexit.