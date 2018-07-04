Россия стала более привлекательной для туристов

По имеющимся данным, иностранцы начали чаще посещать Россию в 2018 году. Только за год количество туристов, посетивших города РФ, увеличилось на 7%.

Как отмечается, главным фактором, который повлиял на это, стал чемпионат мира по футболу. Но правительство планирует сохранить эти показатели турпотока. Во время подготовки к чемпионату мира была создана хорошая туристская и транспортная инфраструктура, были разработаны более 100 туристских маршрутов во всех городах проведения игр.

Отмечается также, что увеличился и внутренний турпоток, из чего можно сделать вывод, что россияне полюбили отдых на родине. Увеличение с начала 2018 года составило 25%, это только предварительные цифры. Туристам предложили посетить российские курорты «дублёры» популярных зарубежных мест для отдыха.

В скором времени должен быть запущен рейс Эфиопия Россия, что сделает Восточную Африку доступнее для туристов. Из Эфиопии перелеты будут совершаться в ночное время по понедельникам, средам и пятницам6 из Москвы перелеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Запуск прямого авиасообщения должен увеличить поток российских туристов в Эфиопию. А также прямые рейсы в Эфиопию могут также сократить россиянам маршрут в Кению и Танзанию.

Стоит отметить и то, что Россия с Турцией подписали договор, по которому граждане этих стран могут путешествовать на территории другой страны без визы в течении 90 дней.