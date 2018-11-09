О программах «умных городов», представленных Москвой на Международной выставке в Барселоне, рассказала Наталья Сергунина

Сегодня, 07:36 \\ Экономика

В течение двух лет подряд Правительство Москвы принимает участие в Smart City Expo World Congress. В прошлом году главными темами стали развитие экономики, сотрудничество городов,  телекоммуникации. В этом году в Барселоне, как сообщает портал управы Нагатино-Садовники, Москва презентовала программы IT-поддержки бизнеса.

Подробно о них рассказала заммэра Москвы, руководитель Аппарата главы столицы и Правительства Москвы Наталья Сергунина: «Москва постоянно совершенствует созданную в городе предпринимательскую экосистему, в нее входят различные онлайн- и офлайн-программы». Четыре из этих программ представлены на IT-форуме в Барселоне. Портал iMoscow позволяет предпринимателю быстро ориентироваться в столичной инфраструктуре технопарков, видеть наличие свободных помещений в коворкинг-центрах и получать оперативные новости в этой сфере. Проект «Сделано в Москве», электронный каталог экспортной продукции столицы и онлайн-гид по лучшим продуктам московских ИТ-компаний позволяют инвесторам находить своих партнеров и получать полную информацию о товарах и услугах столичных предпринимателей.



Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Программы регионов России по продвижению туризма представлены Минпромторгом в Китае

Сотрудничество России и Китая в сферах несырьевого товарооборота, энергетики, инновационных технологиях, туризма обсуждалось в Шанхае на Первой международной китайской выставке импортных товаров. 

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Продолжительность жизни россиян увеличат за счет повышения цен на вредные продукты

В рамках национального проекта «Демография» эксперты предложили новый путь продления...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Россия стала более привлекательной для туристов

По имеющимся данным, иностранцы начали чаще посещать Россию в 2018 году. Только за год...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ