Программы регионов России по продвижению туризма представлены Минпромторгом в Китае

Сотрудничество России и Китая в сферах несырьевого товарооборота, энергетики, инновационных технологиях, туризма обсуждалось в Шанхае на Первой международной китайской выставке импортных товаров. Комплексная деловая миссия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для российских регионов и компаний завершилась посещением зоны промышленного развития высоких и новых технологий Куньшань и китайских предприятий-резидентов.

Первым мероприятием стала презентация возможностей российских регионов в сфере туристического бизнеса. Представители крупных туроператоров Китая ознакомились с мультимедийными презентациями. В сессии приняли участие глава Ростуризма Олег Сафонов, руководители центров туризма и отдыха России и представители российских компаний. Среди китайских спикеров были представители Tempus Tour Group, China Corporate United Pavilion, LuMaMaGroup и другие. Как отметил на Пленарной сессии заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Горьков, товарооборот между Россией и Китаем к концу 2018 года достигнет уровня в 100 млрд. долларов.







