«Газпром» будет оштрафован за счетчики

Как отмечается, «Газпром» не успевает установить более 300 тыс. счетчиков газа до конца текущего года, этот срок был установлен законодательством страны. Общий размер штрафных санкций против компании составит около миллиардов рублей.

Причиной такого большого отставания является то, что россияне не хотят пускать сотрудников газовой службы в свои дома для установления новых счетчиков. Компания просит пролить действие нормы закона и готова предоставить документы, подтверждающие, что рабочих действительно не пускали в квартиры.

За последние девять месяцев "Газпром" получил 395,2 млрд рублей чистой прибыли, данные сведения следуют из документации компании. Также известно, что выручка нефтегазовой компании составила 3,63 триллионов рублей и выросла на 19,6%. Доходы членов правления "Газпрома", в которое входят 16 человек, по итогам 9 месяцев снизились на 0,02% и составили 2,132 млрд руб.

Также компания заявила о нарушениях при продаже газа на территорию Белоруссии. Нарушения связаны с оплатой российской продукции. Отмечается, что на период 2017 года только компания "Молдовагаз" не соблюдала условия контракта, теперь к ней присоединились такие компании как "Газпром трансгаз Беларусь" и "КТЭ и LT Gas Stream".