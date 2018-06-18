Да здравствует бизнес: осуществляется выдача кредитов красноярским металлургам

Как отмечается, предприятия Красноярского края Симона вот пусть кредиты, за последние девять месяцев предприятия получили около 78 миллиардов рублей. Это почти в три раза больше, чем в предыдущем году.

Кредитование отрасли выросло на 16%. По данным на 1 октября остаток по кредитным обязательствам краевых предприятий составил 294 миллиарда рублей.

Под красноярском с поезда сняли иностранца-дебошира. Как отмечается, он вел себя неадекватно. Эту информацию сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России. Сначала он пытался несколько раз закурить в тамбуре, а после предупреждения устроил дебош, разбив кулаком стекло в дверях тамбура.

Учительницу из Красноярска не будут наказывать за то, что она отчитала школьников за надпись о Путине. Отмечается, что она не повышала голоса и не поднимала на детей руку, только защищала свои идеалы. Поэтому чиновники встали на ее защиту. Никакой политической подоплёки в этой ситуации нет, как и правда для применения дисциплинарных мер.

На севере Красноярского края ограничивают движение из-за гололеда, только сегодня был введен временный запрет. Сотрудники дорожной полиции стараются обеспечить безопасное движение участников дорожного движения в крае, что обусловлено погодными изменениями.