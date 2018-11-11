Подайте, Христа ради, депутату Государственной Думы: Сбербанк отреагировал на идею изъятия вклада в пользу государства

С инициативой выступил председатель Государственной думы по финансовому рынку. Он высказал идею в отношении того, что неплохо изъять невостребованные вклады в пользу государства.

Но глава Сбербанка подробную идею не поддержал, с ним также согласились представители других кредитных организаций, таких как БИНБАНК и ВТБ. Герман Греф отметил, что есть действующие нормы законодательства, которые регулируют происходящие с невостребованным имуществом процессы. Он не находит правильным «изобретать велосипед», если существуют порядки, прописанные в Гражданском кодексе.

Греф объявил о смене куратора розничного бизнеса Сбербанка, что связано с уходом зампреда правления банка. Его место займет Светлана Кирсанова. Отмечено, что причиной ухода стало желание сменить под деятельности. Бывший зампред проработал на этой должности восемь лет.

Сбербанк не планирует из-за санкций продавать в Крыму комплекс «Мрия», поскольку 70% загрузки занимают сотрудники компании. Стоит отметить, что это санаторий был построен ещё до введения первых антироссийских санкций.