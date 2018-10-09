Денег много, девать некуда: на Украине на выборы потратят 84 миллиона долларов

На выборы президента страны в марте 2019 года потратят на 20% больше, чем в прошлый раз. Именно такие данные сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Центризбиркома. 54 миллиона долларов из выделенных средств уйдут на первый тур выборов.

Пока неизвестно, кто конкретно примет участие в выборах, но Юлия Тимошенко давно обгоняет по рейтингу нынешнего главу государства.

МВФ озвучил потери Украины от коррупции, из-за которой рост ВВП замедляется почти на 2% в год. В случае преодоления этой проблемы украинская экономика может расти на 5% в год. Отмечается также, что в июле этого года государственный долг Украины достиг 76,2 миллиардов долларов. МВФ утвердит новую программу для Украины после повышения тарифов на отопление.

Украинский депутат записал видеообращение к президенту страны, в котором указал на то, что отключение отопления в домах является аморальным. Согласно имеющимся данным, без отопления осталось свыше миллиона граждан.

Глава МИД Венгрии призвал ЕС восстановить торговые отношения с Россией, он отметил, что на данный момент они развиваются очень плохо. При этом основной восстановления экономического сотрудничества должны стать взаимоуважение и нормы международного права.