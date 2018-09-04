Как отмечается, кадастровая стоимость более 12 миллионов участков земли и объектов капитального строительства на 2019 год уже обнародована. На данный момент времени публичное обсуждение и подача жалоб завершены.

Кадастровая стоимость земельных участков под ИЖС, дачного хозяйства и садоводства, на удаленных от МКАД территориях, снизилась до 20%. При этом почти на четверть выросла стоимость участков вблизи МКАД. В Центр кадастровой оценки Московской области поступило около 10,5 тысяч обращений о несогласии с нововведениями. Но период принятия заявок уже закрыт.

Российская экономика может рухнуть через четыре года, депутаты Госдумы недовольны тем, что бюджетные излишки в виде дополнительных доходов от продажи нефти и газа не вкладываться в улучшение экономики РФ. По их мнению, в случае финансовых затруднений российское правительство не будет иметь возможности обратиться за помощью к кому бы то ни было. В условиях сложившейся политической ситуации в мире Россия окажется в очень невыгодном положении. Ей, скорее всего, придется жертвовать чем-то, чтобы получить помощь от Европы и других передовых стран.