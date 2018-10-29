Из-за искусственного интеллекта в Сбербанке сократили 70% сотрудников

Во время выступления на Sberbank Data Science Day глава Сбербанка Герман Греф сообщил о массовых сокращениях сотрудников в результате внедрения искусственного интеллекта в работу банка.

Сейчас в Сбербанке многие операции совершаются за счёт «Интеллектуальной системы управления». Как заявил Греф, было сокращено 70% менеджеров среднего звена, занимающихся простыми задачами. Однако без работы они не остались, а прошли повторное обучение и заняли новые места в Сбербанке. Глава компании подчеркнул, что они высоко ценят специалистов, которые быстро могут переходить от одной задачи к другой. По этой причине многие сотрудники могут менять должность 4-5 раз за год.

О возможных сокращениях сообщали ещё в январе 2017 года, в Сбербанке планировали сократить примерно 3 тысячи сотрудников из-за робота-юриста. Кроме того, ещё раньше Греф заявлял, что в будущем 80% всех банковских операций будет совершаться с помощью искусственного интеллекта.

С января по сентябрь 2018 года численность менеджеров Сбербанка сократилась более чем на 14 тысяч сотрудников. Сейчас в компании работает примерно 296 тысяч человек.

Внедрение искусственного интеллекта совершается в других банках РФ. С 1 сентября ВТБ запустил тестирование робота для сбора задолженности с клиентов.