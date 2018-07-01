Опять колдуют: удивительные фокусы с ценами на свет

Сегодня, 17:01 \\ Экономика

Как отмечается, сборы с оптового рынка Европы и Урала в пользу ДФО вырастут на 6%. Правительственная комиссия по электроэнергетике рассмотрит предварительные расчеты ФАС по размеру надбавки к цене российских потребителей, что необходимо для снижении энерготарифов на Дальнем Востоке.

Предполагается, что этот механизм перекрестного субсидирования должен стимулировать инвестиции в ДФО, срок действия механизма три года. Надбавка будет распространяться на крупные предприятия и заводы и составит около 37,1 миллиардов рублей. В случае увеличения сборов с оптовиков базовый тариф ДФО составит 4,69 рубля за 1 кВт. Также отмечается, что Медведев одобрил повышение тарифов ЖКХ в два этапа.

Всероссийский географический диктант сегодня пишут сотни тысяч человек. Это люди, проживающие на территориях пяти материков. Присоединиться может каждый, независимо от места жительства. На данный момент открыто более четырех тысяч площадок. Помимо этого задание можно выполнить онлайн. Диктант сегодня писали на кораблях Тихоокеанского флота.

В Благовещенске прошел конкурс гримёров, работы оценивал московский эксперт. Мастера из разных городов России наводили лоск своим четвероногим друзьям.

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Автор - Алевтина Сергеева
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