В России стали меньше производить водки и вина

В 2018 году за 10 месяцев в России было произведено на 1,1% водки меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, о чём сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей. В общей сложности за год произвели 63,15 млн. декалитров.

С января по октябрь производство водки в РФ снизилось на 1,1%, чем за соответствующий период в 2017 году. Так, в России произвели всего 63,15 млн. декалитров. Что касается игристого и шампанского вина, то за этот год производители выпустили на 4,1% напитков меньше, чем раньше, а тихого вина – на 4,4%. В период с января по октябрь увеличилось производство вин, без добавления этилового спирта – на 14,7% до 19,41 млн. дал.

Стали больше выпускать коньячных (на 1,1%) и ликёроводочных изделий до 25 градусов (на 0,2%) и более (на 10,6%).

Ранее стало известно, что Россия увеличила поставки отечественного алкоголя за рубеж. За 9 месяцев производители алкоголя заработали почти 100 млн. долларов.

Сейчас в России рассматривают два законопроекта, один из которых устанавливает запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах, а второй предусматривает сокращение точек, торгующих спиртными напитками и табачными изделиями. Большинство пользователей сети положительно отнеслись к подобной инициативе.