Борьба за место под солнцем: правительство не в силах развязать гордиев узел России

По официальным данным, борьба нефтяников с правительством идут давно, предыдущие несколько лет цены на нефтепродукты росли медленнее, чем уровень инфляции. Это объяснялось негласным соглашением о сдерживании цен в преддверии выборов.

Нефтегазовые компании надеялись получить компенсацию впоследствии, поэтому стабильные цены продержались всего несколько месяцев, после чего начали интенсивно расти. Это происходит в связи с тем, что на эти компании накладывается налог на добычу ископаемых, с каждым годом эти показатели меняются. Но себестоимость возросла не из-за дефицита топлива, а из-за курса доллара, в рублях нефть на внутреннем рынке дорожает. Отмечается, что проблема не решена, просто появилась отсрочка на два месяца. Нефтяные компании отрицают скрытый рост цен на бензин с помощью топливных карт. Компании утверждают, что изменения в сфере обслуживания начали происходить ещё до заключения данного соглашения. В «Газпромнефти» отмечают, что новый сбор не станет наценкой на стоимость топлива.

«Почта России» задержала посылку с токсичным компонентом ракетного топлива бороводород. Почтовое отправление было передано правоохранительным органам для проведения детальной проверки, по итогам которой было отказано в таможенном оформлении посылки.