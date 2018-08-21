Ни вам, ни нам: у российских граждан возникают проблемы с китайскими банками

Сегодня, 19:35 \\ Экономика

Отечественный бизнес сталкивается с определенными финансовыми сложностями при проведении операций в банках Китая из-за антироссийских санкций США. Все чаще стали поступать жалобы российских предпринимателей на сложности с банковским сопровождением, финансовые организации затягивают сроки проведения платежей, отказывают россиянам в открытии счетов и аккредитивов.

Стоит отметить и то, что большинство отечественных компаний не входят в санкционные списки. Подробная финансовая политика связана с тем, что китайские банки зачастую имеют активы в странах Евросоюза, а также в Соединённых Штатах, и им необходимо перестраховаться. Глава ТПП в Восточной Азии выразил предположил, что данная проблема должна быть решена в связи с заключением договора между Россией и Китаем о расчете в национальной валюте.

Немецкий бизнес опасается отключения России от SWIFT. Отмечается, что исключение Ирана из системы может спровоцировать нехорошие последствия, в результате чего транзакции с Россией станет ненадежными. Председатель Госдумы РФ заметил, что созданная Банком России система передачи финансовых обращений обогнала западный аналог, и в нем нет уже необходимости.

Также отмечается, что в связи со вспышкой африканской чумы на территории Китая на границах России и КНР ужесточат контроль, поскольку заболевание очень опасно и может привести к летальному исходу.

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Автор - Алевтина Сергеева
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