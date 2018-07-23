Беспошлинный порог ввоза товара в Россию снизится в три раза

Со следующего года порог беспошлинного ввоза наземным способом товара для личного пользования на территорию стран-участниц Евразийского экономического союза снизится до 500 евро. Соответствующий документ появился в интернет-портале ЕАЭС.

Отмечается, что общий вес всех предметов не должен превышать 25 кг. Ранее в России этот порог составлял 1500 евро. При доставке товара авиатранспортом по-прежнему свободно можно ввезти товар на сумму до 10 тысяч евро. В этом случае общая масса предметов должна быть меньше 50 кг. При перевесе за каждый лишний килограмм владельцу товара придётся доплачивать около 4 евро, что составит почти 30% от стоимости посылки.

В сентябре Федеральная таможенная служба РФ предлагала начать постепенно снижать порог на ввоз посылок, заказанных через интернет, пока он не достигнет нулевой отметки. Ожидается, что к январю 2020 года порог снизят до 200 евро. Глава АКИТ, Артём Соколов, отметил, что России следует и дальше развивать эту идею, перенимая опыт Китая и Европы, которая собирается отменить беспошлинный порог с 2021 года. По его мнению, это поможет выровнять конкуренцию между иностранными и отечественными ретейлерами.

Ранее Министерство финансов планировало снизить порог с начала второго полугодия 2018 года, однако проект был отклонён в правительстве.