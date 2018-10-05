Банк России отозвал лицензии у двух московских банков

Сегодня, 10:05 \\ Экономика

Центральный банк России отозвал лицензии еще у двух московских банков. В этот раз права на ведение финансовой деятельности были лишены «Агросюз» и «Банк инноваций и развития». Постановление вступило в силу с 7 ноября. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.

При проверке банка «Агросоюз» было установлено отсутствие в банковской кассе необходимой суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером уставного капитала банка.

Отметим, что ранее банк «Агросоюз» попал в список финансовых организаций, на которые наложены санкции США.

«Агросоюз» вел деятельность с 1991 года. По состоянию на 1 октября 2018 года банк занимал 198 место в банковской системе России. Согласно информации, размещенной на сайте Центробанка, в результате проверки деятельности «Банка инноваций и развития» были обнаружены «неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Также к банку неоднократно применялись меры надзорного воздействия, однако руководство организации предпочло не обращать внимания на предупреждения. «Банка инноваций и развития» находился на 286 месте в банковской системе Российской Федерации. Финансовая организация была учреждена в 1991 году.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк страны. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор РФ. Банк является главным координирующим и регулирующим органом всей кредитной системы государства. Центральный банк контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Совет директоров "РУСАЛа" одобрил перерегистрацию компании в России

 До сих пор она находится под юрисдикцией Великобритании, ведь зарегистрирована на острове Джерси под наименованием United Company Rusal Plc.

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Владимир Ефимов рассказал, как котировочные сессии позволяют экономить бюджет Москвы

Экономить бюджетные средства и одновременно снижать стоимость предлагаемых малым бизнесом...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Более 300 млдр рублей Москва вкладывает в образование ежегодно

После того, как Сергей Собянин стал столичным мэром, в местной системе образования...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ