Банк России отозвал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России отозвал лицензии еще у двух московских банков. В этот раз права на ведение финансовой деятельности были лишены «Агросюз» и «Банк инноваций и развития». Постановление вступило в силу с 7 ноября. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.

При проверке банка «Агросоюз» было установлено отсутствие в банковской кассе необходимой суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером уставного капитала банка.

Отметим, что ранее банк «Агросоюз» попал в список финансовых организаций, на которые наложены санкции США.

«Агросоюз» вел деятельность с 1991 года. По состоянию на 1 октября 2018 года банк занимал 198 место в банковской системе России. Согласно информации, размещенной на сайте Центробанка, в результате проверки деятельности «Банка инноваций и развития» были обнаружены «неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Также к банку неоднократно применялись меры надзорного воздействия, однако руководство организации предпочло не обращать внимания на предупреждения. «Банка инноваций и развития» находился на 286 месте в банковской системе Российской Федерации. Финансовая организация была учреждена в 1991 году.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк страны. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор РФ. Банк является главным координирующим и регулирующим органом всей кредитной системы государства. Центральный банк контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций.