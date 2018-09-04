Более 300 млдр рублей Москва вкладывает в образование ежегодно

Сегодня, 04:36 \\ Экономика

После того, как Сергей Собянин стал столичным мэром, в местной системе образования начались масштабные преобразования. В настоящее время Москва на ежегодной основе направляет свыше 300 миллиардов рублей (порядка 13% от бюджета) на развитие системы образования. В ее основе лежит принцип реализации равных возможностей. Как рассказал глава московского Депобразования Исаак Калина, в частности, в мегаполисе взяли курс на выравнивание ресурсных возможностей всех школ и внедрение единых требований к управленческим командам таких учреждений образования.

Сейчас столичную систему образования по праву называют лучшей в нашей стране и одной из десяти лучших в мире. Воспитанники местных школ выиграли половину золотых наград в рамках Всероссийской олимпиады школьников (если в 2010 московских победителей и призеров ВсОШ было 278 человек, то теперь их количество достигло 906), а также завоевали для российской сборной больше половины ее наград на международных состязаниях.

По словам Исаака Калины, с целью повышения качества образования в Москве также заняты реализацией профориентационных проектов, открывают в школах предпрофессиональные классы. Велика заслуга кружков и спортивных секций — их сейчас в столице РФ 120000, а учится в них 992000 детей.



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