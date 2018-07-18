«Новатэк» получил предложение принять участие в проекте по строительству самой северной железной дороги РФ

С подачи федерального правительства инициированы переговоры по подписанию концессионного соглашения по строительству дороги Бованенково — Сабетта, участниками проекта могут стать «Газпром» и РЖД. Отчетная дорога является самой северной в РФ, через нее можно будет доставлять грузы к местам добычи, а также перемещать грузы с СШХ (Северный широтный ход) к Северному морскому пути. По расчетам правительства ЯНАО, к 2035 году инвестиции, направленные на освоение Ямала и соседнего с ним полуострова Гыдан, должны составить 7 триллионов рублей. Такую информацию передает сайт «Ведомости».

Уточняется, что «Новатэк» также получил предложение участвовать в проекте, но официальный ответ от него пока не поступал. По информации одного из участников совещания, консорциум инвесторов может направить официальную заявку в правительство РФ уже в первой половине следующего года.

Привлечение «Газпрома» к концессии логично, ведь эта компания ранее осуществила строительство участка Обская – Бованенково – Карская с применением технологий для вечной мерзлоты. Сейчас эта тупиковая ветка вынуждает «Газпром» нести убытки — каждый год только от амортизации компания теряет 4,5 миллиарда рублей.



