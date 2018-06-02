Нефтяные компании снижают цену топлива на 15%

Сегодня, 17:00 \\ Экономика

1 ноября бензин и дизельное топливо в России подешевели до июньских цен. Таков результат договора между правительством и предпринимателями.

 Напомним, до начала месяца глава Кабмина Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Козак пригрозили нефтяным компаниям высокими пошлинами на экспорт нефтепродуктов. Под таким давлением бизнесмены согласились заморозить цены мелкой оптовой продажи топлива. Так условия приняли "Роснефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", "Новый поток", "Сургутнефть", "Татнефть" и "Газпромнефть".

Представители последней заявили СМИ, что выполняют все обязательства. Среднее снижение цен составило 15%. И стоимость топлива на заправочных станциях не будет подниматься, пока Минэнерго и ФАС требуют поставок на внутренний рынок России.

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Автор - Александр Лубяной
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