Богатые тоже плачут: богатейший человек мира за 2 дня потерял 19,2 миллиарда долларов

Финансовый кризис случился у самого богатого человека мира Джеффа Безоса. За сутки он смог потерять огромное количество денег — 19,2 миллиарда долларов.

Глава величайшей компании Amazon Джефф Безос потерял более 19 миллиардов долларов из-за резкого падения стоимости акций. Если конкретней углубляться в ситуацию, то цена на акции упала, в общей сложности, на 14,1% - в пятницу акции упали на 7,8%, а в понедельник — еще на 6,3%. Инвесторы печально сообщили о данном квартальном отчете, подчеркивая, что они ожидали лучших результатов. Такая потеря для компании оказалась новым рекордом за такой отрезок времени.

Не смотря на то, что теперь у Безоса на счету имеется 128,1 миллиардов долларов, он по прежнему занимает первое место в списке самых богатых людей мира. Такой показатель зарегистрировал журнал Bloomberg.

Напомним, что в прошлый раз такой рекорд установил создатель компании Facebook Марк Цукерберг. За пару июльских дней 2018 года он разорился на 16,5 миллиардов долларов. Также стоит отметить, что Amazon стала второй по счету компанией, которая преодолела отметку капитализации в 1 триллион долларов. Первой такой компанией стала Apple в последнем месяце лета.

Сообщается, что Дональд Трамп жалуется на компанию Amazon за неуплату налогов. В связи с этими жалобами, котировки компании значительно стали падать. К примеру, на бирже Nasdaq торги закончились для компании падением на 5,1% из-за обвинений со стороны президента Соединенных Штатов Америки. 44-й правитель страны также отметил, что из-за Amazon банкротятся другие компании. В связи с таким давлением от Трампа компания оказывается под давлением.