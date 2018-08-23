Площадка Rotork в технопарке «Калибр» начнет работать 31 октября

Сегодня, 02:39 \\ Экономика

Столица мотивирует компании-резиденты открывать свои производственные площадки в московских технопарках. По словам замградоначальника мегаполиса Натальи Сергуниной, созданные в городе благоприятные условия для бизнеса способствовали тому, что за последние четыре года здесь стало в пять раз больше технопарков, а число резидентов выросло за тот же период с 450 до 1767. В ближайшую среду в технопарке «Калибр» начнет работу резидентская площадка компании Rotork (Великобритания). Как добавила чиновница, в будущем технопарки, ОЭЗ, высокотехнологичные предприятия ждет объединение в большой инновационный кластер. Об этом рассказывает портал Москва 24.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что на территории расположенных в ТиНАО технопарков сейчас осуществляют профильную деятельность 1700 компаний-резидентов. Здесь до 2035 года собираются открыть еще двадцать технопарков.



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