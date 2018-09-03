Из-за рекордного урожая в Европе в России снизятся цены на вино

Рекордный урожай винограда в этом году спровоцирует снижение цен на вино в российских магазинах.

Еврокомиссия рассказала о результатах анализа урожайности в текущем году. Эксперты отмечают, что урожай этого года стал самым высоким за последние 5 лет. Теперь, благодаря этому, цены на вино из Европы могут значительно снизиться.

Как стало известно, прирост урожая в текущем сезоне составил 22,1%, тем самым это позволит исправить ситуацию с крайне низким урожаем прошлого года.

Плюс ко всему, позитивные тенденции в производстве заметили и российские импортеры. Отмечается, что она уже готовятся снижать цены на европейское вино.

При этом, производители намерены компенсировать неудачи прошлых сезонов, поэтому цена снизится не очень сильно, примерно на 10-15%, но несмотря на это, покупатель все-равно заметит разницу в цене.

Однако не стоит забывать, что точная стоимость станет известна не раньше 2019 года. Плюс к этому, эксперты подчеркивают, что цены на французское вино могут остаться без изменений, так как, несмотря на общее повышение урожайности в Европе, во Франции были замечены не самые благоприятные условия, сказавшиеся на урожае.

Также отмечается, что основное снижение цены скажется на более дешевые сорта вин. А более дорогие, скорее всего, останутся без изменений.