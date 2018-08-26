Эксперт Алексей Мухин положительно оценил столичную бюджетную политику

Отечественный эксперт, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин высказался в своем профиле в соцсети Facebook по факту чтений федерального бюджета в Госдуме РФ. Так, столичный мэр Сергей Собянин, представив в Мосгордуме бюджетный доклад, по сути, ознакомил участников слушаний с «бюджетом развития» будущего города.

В настоящее время, как отмечает Алексей Мухин, в столице наблюдается планомерный рост всех экономических показателей. Городской бюджет сосредоточен на развитии инновационной, диверсифицированной экономики. В этой экономике нет так называемых «бюджетоообразующих» областей, благодаря чему город закладывает основы последующего развития из расчета: на 1 бюджетный рубль имеется 3 рубля инвестиций. Москва, тем самым, создает инвестиционную базу развития на будущее, — пояснил эксперт.

Как рассказал Алексей Мухин, у Москвы налажен идеальный контакт по линии взаимодействия с федеральным правительством. По сути, Минфин поддерживает все программы развития мегаполиса. В этом — устойчивый ресурс развития города и гарантия стабильности столичной экономики.

По словам эксперта, за время мэрства Сергея Собянина столичная экономика приобрела существенную социальную направленность. Неслучайно, 51,3% бюджетных расходов связаны именно с социальными программами. Все это способствовало созданию комфортной среды в городе — к удовольствию местных жителей.