Акции Tesla взлетели на 13%

Акции компании Tesla существенно выросли почти на 13% из-за преждевременных отчетов за III квартал 2018 года.

Выручка компании стала самой большой за последние два года — 6,8 миллиарда долларов. В пресс-релизе американского стартапа Tesla утверждается, что данная цифра в третьем квартале является исторической для их компании. За это можно благодарить электрокар Model 3. Именно он стал самым продаваемым авто в Соединенных Штатах Америки в денежном выражении, а за объемами продаж он занимает пятое место.

Такие результаты могут стимулировать производителей расшириться для изготовления машин в Китае. Однако, эти кары будут продаваться исключительно на азиатском рынке.

После того, как Tesla обнародовала свои отчеты, ее акции выросли в цене аж на 10%. К слову, компания имела чистый убыток в апреле-июне 2018 года в размере 718 миллионов долларов. Выручка Tesla выросла почти на 45% - до 4 миллиардов долларов. Тогда Илон Макс сказал, что компания планирует выйти в прибыль во второй половине года.

Теперь марка приступает к работе над производством электрокара Model Y. Серийное его производство начнется в 2020 году.

Напомним, что Model 3 является первой моделей компании, выпущенной в марте 2016 года. Она была ориентирована на массовый рынок, чтобы вывести компанию из ниши люксовых брендов. На сегодняшний день цена на эту модель поднялась на одну тысячу долларов. Сейчас машина продается по цене 46 тысяч долларов.

Такой успел Tesla сильно выделяется на фоне недавних происшествий. Во первых, за автомобилями компании числятся несколько ДТП, которые до сих пор расследуются. Во вторых — всем известный скандал с Илоном Маском и обвинениями против него в финансовых махинациях. Позже Илон Маск согласился на предложенные условия и сдвинулся с поста главы совета директоров Tesla на три года. Такая позитивная нота в плане положительных квартальных отчетов станет отличным началом для нового светлого будущего компании.