Москва впервые примет Всемирный конгресс женщин-предпринимателей

В первый раз в истории на территории столицы России организовано проведение Конгресса Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей FCEM (Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales). Это уже 66-я по счету версия этого представительного мероприятия, в нем участвуют около пяти сотен предпринимательниц из 35 государств. Конгресс стартовал в понедельник, 22 октября, и продлится до среды включительно. Об этом проинформировало ТАСС.

По словам вице-мэра российской столицы Натальи Сергуниной, в рамках начавшегося в мегаполисе мероприятия его участницы смогут обменяться опытом, представить собственные проекты, найти партнеров и инвесторов. Как отметила чиновница, в столице нашей страны уделяется большое внимание развитию женского предпринимательства. У него есть перспективы роста, что доказывается цифрами: порядка 55% аудитории образовательных семинаров для столичных владельце бизнеса — женщины, — уточнила Наталья Сергунина.











