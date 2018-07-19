Топилин отчитался о "беспрецедентном" росте зарплат в России

За 2018 год выплаты поднялись почти на 11%. Об этом глава Минтруда сообщил 24 октября при выступлении в Совете Федерации.

В среду сенаторы и члены правительства обсудили реализацию в России госпрограммы "Социальная поддержка граждан". Максим Топилин отчитался о положительных изменениях после экономического спада в стране. По его словам, среди россиян заметно уменьшилось количество людей, получающих менее прожиточного минимума. Министр добавил, что ситуацию помогло улучшить повышение пособий, социальной помощи и зарплат.

Рост последних оказался "беспрецедентным", - как подчеркнул Максим Топилин. При этом улучшилось как номинальный, так и реальный показатель явления. Чиновник отметил, что, в свою очередь, столь высоких результатов удалось достигнуть благодаря воплощению "майских указов" президента Владимира Путина от 2012 года. На благотворно повлияло и повышение минимального размера оплаты труда в России до 11163 рублей.