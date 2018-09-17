В Петербурге продолжает падать реальная зарплата

Сегодня, 19:34 \\ Экономика

Данную тенденцию показали данные “Петростата”. 

 Как стало известно по данным “Петростата”, реальная оплата труда в Петербурге продолжает падать. 

Так, в августе текущего года жители северной столицы получили 94,3% от зарплаты, полученное месяцем ранее. По области этот показатель составил 99,7 процентов. 

Также, стоит заметить, что зарплата за июль составила 95 процентов от оплаты прошлого месяца. 

Но несмотря на данные показатели, в финансовом комитете утверждают, что с начала года средняя зарплата выросла на 12%. 

Тем временем в Москве Сергей Собянин обещает, что столице зарплата вырастет на 8%. По его словам, в ближайшее время начнет функционировать целый ряд производств. Как отмечает мэр, именно это и спровоцирует рост оплаты, помимо этого, это поможет создать устойчивость для реализации различных мощных городских проектов.

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Автор - Тереза Кёльн
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