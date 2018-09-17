В Петербурге продолжает падать реальная зарплата

Данную тенденцию показали данные “Петростата”.

Как стало известно по данным “Петростата”, реальная оплата труда в Петербурге продолжает падать.

Так, в августе текущего года жители северной столицы получили 94,3% от зарплаты, полученное месяцем ранее. По области этот показатель составил 99,7 процентов.

Также, стоит заметить, что зарплата за июль составила 95 процентов от оплаты прошлого месяца.

Но несмотря на данные показатели, в финансовом комитете утверждают, что с начала года средняя зарплата выросла на 12%.

Тем временем в Москве Сергей Собянин обещает, что столице зарплата вырастет на 8%. По его словам, в ближайшее время начнет функционировать целый ряд производств. Как отмечает мэр, именно это и спровоцирует рост оплаты, помимо этого, это поможет создать устойчивость для реализации различных мощных городских проектов.