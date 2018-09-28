В США был установлен рекордный джек-пот на сумму в 1,6 миллиардов долларов

Сегодня, 17:49 \\ Экономика

Люди, принимающие участие в розыгрыше лотереи, каждый раз мечтают сорвать большой куш, однако далеко не всем удается это сделать. В США сумма джек-пота установила новый мировой рекорд.

В Соединенных Штатах Америки джек-пот лотереи MegaMillions вместе с Powerball достиг новой мировой денежной отметки на сумму в 1,6 миллиардов долларов. Сообщается, что если один игрок получит выигрышный билет, то ему вручат сумму примерно в 905 миллионов долларов — данная цифра была названа с расчетом вычета американских налогов, среди которых являются федеральные и местные. В случае, если этот же игрок изъявит желание разбить сумму на пару лет, то со временем он получит денежный приз, который будет выше изначального на 150 миллионов долларов. Крайний раз джек-пот разыгрывался в пределах суммы 543 миллионов долларов. Это произошло 24 июля этого года. В тот день денежную сумму поделили между собой 11 сотрудников офиса. А вот рекордной считалась сумма выигрыша, которая равнялась 1,586 миллиардов долларов. Эти деньги разделились между победителями во Флориде, Калифорнии и Теннесси.

К слову, житель Перми недавно приобрел лотерейный билет на сумму в 100 рублей и сорвал с него куш в размере 56 миллионов рублей, угадав правильную комбинацию цифр. Перед этим в сентябре деньги за выигрыш получил житель Краснодара.

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Автор - Константин Никитин
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